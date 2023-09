Spain: लाइव रिपोर्टिंग में छेड़खानी, रिपोर्टर ने दागा सवाल- वास्तव में तुम मेरा..

Isa Balado Molestation: स्पेन में एक शख्स ने लाइव कार्यक्रम के दौरान एक रिपोर्टर को अशोभनीय तरीके से स्पर्श किया. अपनी इस हरकत के बाद वो सलाखों के पीछे है. मामला 12 सितंबर का है जब पत्रकार ईसा बालाडो मैड्रिड में डकैती की एक घटना की रिपोर्टिंग कर रही थी. एक शख्स पीछे से आया और उसके बट पर हाथ दे मारा. उसने पूछा कि किस चैनल के लिए काम करती हो, हालांकि ईसा बालाडो ने अपनी रिपोर्टिंग जारी रखी. जब उस शख्स ने इसा का हाथ पकड़ा उस दौरान शो को होस्ट कर रही नाचो अबाद ने कहा कि इसा क्षमा करें आप से मेरा सवाल है कि क्या उस शख्स ने आपके बट को छूआ

लाइव रिपोर्टिग में छेड़खानी

इसा ने भी एंकर को तुरंत जवाब देते हुए कहा कि हां उस शख्स ने बट को टच किया. वो समझ नहीं सकीं. क्या आप उस शख्स को कैमरे के सामने ला सकती हैं. उस बेवकूफ शख्स को कैमरे के सामने लाओ. वो शख्स इडियट है. एंकर के सवाल पर बदतमीजी करने वाले शख्स से रिपोर्टर ने पूछा कि तुम जानना चाह रहे थे कि वो किस चैनल के लिए काम रही है इसमें बट को छूने का मतलब क्या था. क्या तुम्हे बट छूना चाहिए था. वो अपने शो के लिए काम कर रही थीं.

"Do you really have to touch my ass?”

Yesterday, journalist Isa Balado was in the middle of a live report in Madrid when a man approached her from behind & sexually assaulted her, grabbing her bottom

He was arrested soon after#MeToo #TimesUp #SeAcabópic.twitter.com/fZaS1gXGmo https://t.co/eGr8EtwfXS

— Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) September 13, 2023