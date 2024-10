झूठ बोल रहे ट्रूडो, चीन की मदद से जीते चुनाव... भारत-कनाडा विवाद में विपक्ष के नेता का सनसनीखेज दावा

India Canada News: भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाकर कूटनीतिक विवाद को हवा देने वाले कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने ही देश में घिर गए हैं. विपक्षी कंजरवेटिव पार्टी के नेता पियरे पोइलिवरे ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बखिया उधेड़ दी है. पोइलिवरे ने ट्रूडो को 'झूठा' बताते हुए दावा किया कि पीएम ने चुनाव जीतने के लिए जान-बूझकर चीन को दखल देने दिया. पोइलिवरे ने ट्रूडो से मांग की कि वे उन सभी कंजरवेटिव सांसदों के नाम बताएं जिनपर उन्होंने विदेशी हस्तक्षेप में शामिल होने के आरोप लगाए हैं. एक बयान में पोइलिवरे ने ट्रूडो पर 'अपने नेतृत्व के खिलाफ लिबरल कॉकस के विद्रोह से ध्यान हटाने के लिए झूठ बोलने' का आरोप लगाया.

कुछ ही पलों में पलट गए थे ट्रूडो

बुधवार को ट्रूडो ने संघीय चुनाव प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं में विदेशी हस्तक्षेप के संदर्भ में सार्वजनिक जांच के दौरान गवाही दी थी. ट्रूडो ने दावा किया कि उनके पास 'कई सांसदों, पूर्व सांसदों और कंजरवेटिव पार्टी के उम्मीदवारों के नाम हैं जो विदेशी हस्तक्षेप में शामिल हैं, या उच्च जोखिम में हैं, या जिनके बारे में स्पष्ट खुफिया जानकारी है.' उन्होंने कुछ सेकंड बाद यह भी स्वीकार किया कि कंजरवेटिव गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी 'खराब या अधूरी या केवल एक स्रोत से प्राप्त आरोप' भर हो सकती है.

