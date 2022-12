Indian Ocean Conflict: चीन की दादागिरी पर भारत-कनाडा मिलकर करेंगे चोट! बनाया ये खास प्लान

Indian Ocean Dispute: चीन (China) अक्सर हिंद महासागर (Indian Ocean) में दादगिरी दिखाता रहता है. इसको लेकर भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S Jaishankar) ने कनाडा (Canada) की विदेश मंत्री मिलानी जॉली (Milani Joly) से फोन पर चर्चा की है. दोनों ने चीन की बढ़ती मिलिट्री ताकत के मद्देनजर हिंद-प्रशांत महासागर के क्षेत्र में भारत-कनाडा के बीच कॉपरेशन के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की. बता दें कि कनाडा ने दो हफ्ते पहले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बनाई थी, जिसका उद्देश्य इलाके में चीन के आक्रामक रवैये से उत्पन्न हुई चुनौतियों को देखते हुए सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देना है. इसी के बाद एस. जयशंकर और मिलानी जॉली के बीच फोन पर बातचीत हुई है.

भारत-कनाडा के बीच हुई क्या बात?

कनाडा की विदेश मंत्री से बातचीत के बाद एस. जयशंकर ने ट्वीट किया कि कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जॉली से बात करना अच्छा अनुभव था. हमारे द्विपक्षीय कॉपरेशन को बढ़ाने और नागरिकों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की. इसके साथ ही इंडो-पैसिफिक और कैसे कनाडा की नई स्ट्रैटेजी हमारे संबंधों में योगदान दे सकती है, इस पर चर्चा हुई.

Good to talk to Canadian FM @melaniejoly. Spoke about enhancing our bilateral cooperation and promoting people to people ties. Also exchanged views on the Indo-Pacific and how Canada’s new strategy can contribute to our relationship.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) December 12, 2022