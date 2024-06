छुक-छुक ट्रेन के पास सेल्फी लेने के चक्कर में मिली मौत, लड़की का वीडियो देख सहम जा रहे लोग

Mexico Woman Train Video: रील बनाने और सेल्फी लेने के चक्कर में एक महिला को जान से हाथ धोना पड़ा. यह भयानक घटना मेक्सिको की है. महिला एक विंटेज स्टीम ट्रेन के पास खड़ी होकर सेल्फी लेने की कोशिश कर रही थी. वह ट्रैक के बेहद पास खड़ी थी और गुजरती ट्रेन की चपेट में आ गई. घटना का खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है. लोग यह दर्दनाक हादसा देखकर सहम गए.

मेक्सिको के हिडाल्गो में यह हादसा तब हुआ जब भीड़ 'एम्प्रेस' यानी महारानी नाम की विंटेज ट्रेन का फोटो लेने जमा हुई थी. यह एक ऐतिहासिक स्टीम इंजन Canadian Pacific 2816 से चलने वाली ट्रेन है. ट्रेन जब हिडाल्गो पहुंची तो एक महिला सेल्फी के चक्कर में ट्रैक के बेहद करीब पहुंच गई. वीडियो में ऑरेंज टॉप पहने महिला एक बच्चे के पास खड़ी दिखती है.

ट्रेन जैसे ही करीब आई, वह बच्चा झुक गया लेकिन महिला घुटनों पर आ गई और उसका सिर ट्रेन के रास्ते में. इंजन का कोना उसके सिर से टकराया और वह औंधे मुंह पटरियों के पास आ गिरी. बच्चा हैरान होकर वहां से भाग जाता है, पास खड़ा एक व्यक्ति महिला के शरीर को ट्रैक से दूर करता है.

स्‍थानीय मीडिया के अनुसार, यह महिला अपने बेटे के साथ वहां पहुंची थी. उनके साथ एक नजदीकी स्कूल के कुछ बच्चे भी थे. अधिकारियों के मुताबिक, महिला की मौके पर ही मौत हो गई. कैनेडियन पैसिफिक कैनसस सिटी (CPKC) ने एक बयान में खेद जताते हुए पीड़िता के परिवार के प्रति शोक जताया.

MEXICO - In Hidalgo, a famous train that comes from Canada and travels all the way to Mexico City, attracting locals, struck a woman who was trying to take a selfie as the train approached. She passed at the scene. Article in comments. pic.twitter.com/32XdsCehEB

