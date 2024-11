कौन है यूरोप का सबसे गरीब राजा, जिसपर गुस्साई जनता ने फेंके अंडे, जानिए कितनी है संपत्ति?

Spain King Felipe: जनता जब किसी के खिलाफ मैदान में उतर जाती है तो फिर क्या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और क्या ही राजा. लोग इन्हें सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं. हाल ही में एक ऐसी ही घटना स्पेन में देखने को मिली है. गुस्साए निवासियों ने स्पेन के राजा फेलिप और रानी लेटिज़िया पर हूटिंग की और अंडे फेंके. जिसके चलते राजा को बीच में ही इस दौरे से वापस लौटना पड़ा. राजा फेलिप वालेंसिया पहुंचे थे जहां विनाशकारी बाढ़ में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. यहां उनका लोगों ने जमकर विरोध किया और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की.

पिछले सप्ताह की घातक बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित वालेंसिया उपनगर के सैकड़ों निवासियों ने रविवार को यह विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कुछ ने उन पर कीचड़ भी फेंका और 'हत्यारे-हत्यारे' के नारे भी लगाए. स्थानीय निवासियों द्वारा बाढ़ के खतरों के बारे में अधिकारियों की ओर से की गई देरी और फिर आपदा आने पर इमरजेंसी सेवाओं द्वारा की गई देरी के बदले में इस जनता ने यह विरोध दर्ज कराया है. हालांकि कहा यह जा रहा है कि जनता के विरोध के बारे में पहले से पता था और इसे टालने के लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया.

