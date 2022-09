Queen Elizabeth II Funeral LIVE: अलविदा महारानी.. वेस्टमिंस्टर एबी से वेलिंगटन आर्क ले जाया जा रहा ताबूत

Queen Elizabeth 2 Funeral LIVE Updates: ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी में शुरू हो चुका है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को भारत की ओर से रानी को अपना सम्मान दिया और किंग चार्ल्स III से मुलाकात की. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अन्य विश्व नेता अंतिम संस्कार के लिए लंदन पहुंचे हैं. रानी के अंतिम संस्कार में दुनिया भर से लगभग 500 राजघरानों, राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है.

महारानी एलिजाबेथ-2 के अंतिम संस्कार की लाइव कवरेजः

महारानी एलिजाबेथ-2 के ताबूत के साथ लंबा शाही काफिला

किंग चार्ल्स, उनके बेटे विलियम और हैरी और अन्य रॉयल्स सोमवार को लंदन की खामोश सड़कों से क्वीन एलिजाबेथ के ताबूत को लेकर वेलिंगटन के लिए निकल चुके हैं. उनके पीछे एक विशाल जुलूस भी चल रहा है. वेस्टमिंस्टर एबी में महारानी का राजकीय अंतिम संस्कार के बाद महारानी के ताबूत को वेलिंगटन ले जाया जा रहा है.

दुर्लभ अंग्रेजी ओक से बना है महारानी का ताबूत

महारानी एलिजाबेथ के पार्थिव शरीर के लिए विशेष ताबूत तैयार किया गया है. यह ताबूत अंग्रेजी ओक और कांच से बना है. रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ये ताबूत दशकों पहले तैयार किया गया था.

देखें: क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को घुड़सवारों की टीम ने ट्रंपेट बजाकर दी श्रद्धांजलि

The Cavalry Last Post is sounded by the State Trumpeters of the Household Cavalry before the Nation fell silent in Remembrance of Her Majesty The Queen. pic.twitter.com/ap5ccCiQW2

अब वेलिंगटन के लिए निकला महारानी का ताबूत

महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का ताबूत अब वेस्टमिंस्टर एबी से वेलिंगटन आर्क के लिए ले जाया जा रहा है. ताबूत को फिर से जुलूस के लिए तैयार किया गया और स्टेट गन कैरिज पर रखा गया.

#WATCH | London: Queen Elizabeth II's coffin carried out of the Great West Door through Westminster Abbey; to be now placed back on to the State Gun Carriage ready for the procession from the abbey to Wellington Arch.

महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की राजकीय अंतिम संस्कार सेवा समाप्त

महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की राजकीय अंतिम संस्कार सेवा सोमवार को यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रगान और पाइपर की शोख धुन के साथ समाप्त हुई. रानी के ताबूत को अब वेस्मिंस्टर एबी से निकाला जा रहा है.

दो मिनट का राष्ट्रीय मौन

महारानी के अंतिम संस्कार के मध्य दो मिनट का राष्ट्रीय मौन रखा गया. दो मिनट के लिए वेस्टमिंस्टर एबी और पूरा ब्रिटेन में शांति छाई रही.

आर्कबिशप ने दिया उपदेश

कैंटरबरी के आर्कबिशप जस्टिन वेल्बी, द लॉर्ड्स माई शेफर्ड ने धर्मोपदेश दिया. उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं को ही इतना प्यार मिला है जितना रानी एलिजाबेथ-2 को मिला.

The Archbishop of Canterbury today gave the Sermon at Her Majesty The Queen’s State Funeral: pic.twitter.com/EyIgSCjtVd

‘Rarely has such a promise been so well kept’

फ्यूनरल सर्विस शुरू

महारानी की फ्यूनरल सर्विस शुरू हो गई है. वेस्टमिंस्टर के डीन डेविड हॉयल अंतिम संस्कार का नेतृत्व कर रहे हैं. कैंटरबरी के आर्कबिशप, जस्टिन वेल्बी धर्मोपदेश और प्रशंसा देंगे. यॉर्क के आर्कबिशप, वेस्टमिंस्टर के कार्डिनल आर्कबिशप, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की महासभा के मॉडरेटर और फ्री चर्च मॉडरेटर की ओर से प्रार्थना की जाएगी.

#WATCH | The State funeral service for Queen Elizabeth II begins at Westminster Abbey in London with the Royal family members and world leaders in attendance

ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने शोक सभा में महारानी को दी श्रद्धांजलि

#WATCH | London: British Prime Minister Liz Truss gives the second reading from the scripture of the Gospel of John. The passage concerns Jesus Christ's promise to his followers of a place in heaven.

Queen Elizabeth II has been borne at Westminster Abbey. pic.twitter.com/9R9BKFDoGl

