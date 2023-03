Quran Again Burnt: रमजान में फिर जलाई गई कुरान, तुर्की के झंडे में भी लगाई आग; भड़के मुस्लिम देशों ने की कार्रवाई की मांग

Quran Burnt Again in Front of Turkish Embassy in Denmark: दुनियाभर में मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान चल रहा है. इसी बीच यूरोपीय देश डेनमार्क में फिर से मजहबी किताब कुरान को जलाने की घटना सामने आई है. डेनमार्क के धुर दक्षिणपंथी समूह Patrioterne Gar ने तुर्की के दूतावास के सामने इकट्ठे होकर न केवल कुरान (Quran) में आग लगा दी बल्कि तुर्की का झंडा भी जला दिया. घटना शुक्रवार की है. इस घटना के बाद तुर्की, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों में कड़ा विरोध जताया है.

शुक्रवार को डेनमार्क में जलाई गई कुरान रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क (Denmark) में एंटी-मुस्लिम दक्षिण पंथी समूह Patrioterne Gar के सदस्य इस्लाम विरोधी बैनर के साथ राजधानी स्टॉकहोम में तुर्की दूतावास (Turkish Embassy) के सामने इकट्ठे हुए. इस दौरान समूह के सदस्यों ने अपने प्रदर्शन को फेसबुक पेज पर लाइव प्रसारित भी किया. इसके बाद दूतावास के सामने ही कुरान (Quran) और तुर्की के झंडे में आग लगा दी गई. घटना से नाराज तुर्की सरकार ने अपने देश में डेनमार्क के राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध जताया. तुर्की के झंडे को भी लगाई गई आग डेनमार्क (Denmark) में इस साल यह दूसरी घटना है, 'जब वहां कुरान (Quran) को आग लगाई गई हो. तुर्की (Turkish Embassy) के विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर विरोध जाहिर करके इसे घृणित अपराध बताया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. तुर्की ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में इस तरह की कार्रवाई को बिल्कुल मंजूर नहीं किया जाएगा.' सऊदी अरब ने की निंदा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना पर तुर्की के अलावा दूसरे मुस्लिम देशों ने भी विरोध जताया है. सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने ट्विटर पर बयान जारी कर लिखा, 'सऊदी अरब डेनमार्क में तुर्की दूतावास के सामने एक चरमपंथी समूह की ओर से पवित्र कुरान (Quran) को जलाने की सख्त निंदा करता है. सऊदी राजतंत्र संवाद, सहिष्णुता और सम्मान के मूल्यों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देता है. वह नफरत और उग्रवाद को अस्वीकार करता है.' UAE ने की कार्रवाई की मांग संयुक्त अरब अमीरात ने भी डेनमार्क में कुरान (Quran) के अपमान पर विरोध जताया है. UAE के विदेश मंत्रालय ने कहा, 'संयुक्त अरब अमीरात मानवीय- नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के उल्लंघन की सभी प्रथाओं को अस्वीकार करता है. वह कुरान जलाने की घटना में लिप्त सभी लोगों पर कार्रवाई की मांग करता है.' पाकिस्तान ने घटना पर जताया आक्रोश पाकिस्तान ने भी डेनमार्क (Denmark) में कुरान (Quran) जलाने की घटना पर सोमवार को आक्रोश प्रकट किया. पाकिस्तानी विदेश ऑफिस की प्रवक्ता मुमताज जाहरा बलोच ने कहा, 'दुनिया में जानबूझकर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति की जा रही है. यह सब मुसलमानों और उनकी आस्था के खिलाफ बढ़ती नफरत, नस्लवाद और इस्लामोफोबिया का स्पष्ट उदाहरण है.'