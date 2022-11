Twitter Blue Tick: 29 को लॉन्च नहीं होगा ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन प्लान, एलन मस्क ने इस वजह से बदली रणनीति

Elon Musk New Announcement for Blue Tick Policy: ट्विटर और उससे जुड़े फैसलों को लेकर अनिश्चितता का दौर जारी है. एक बार फिर कंपनी के नए सीईओ ने अपने ही फैसले में बदलाव किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, ब्लू टिक पेड सब्सिक्रिप्शन के लिए लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा. एलन मस्क ने सोमवार को बताया कि वह ब्लू टिक वेरिफिकेशन की री-लॉन्चिंग को फिलाहल तब तक के लिए रोक रहे हैं, जब तक कि यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि इस प्लेटफॉर्म पर डुप्लिकेट आईडी को रोका जा सकता है. बता दें कि एलन मस्क ने कुछ समय पहले घोषणा की थी कि ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन प्लान 29 नवंबर से फिर से शुरू हो जाएगा. अब मस्क की सोमवार की घोषणा के बाद इसे शुरू होने में वक्त लग सकता है.

व्यक्तिगत और कंपनी के अकाउंट के लिए अलग टिक

यही नहीं मस्क ने सोमवार को बताया कि कंपनी संभवतः इंडिविजुअल अकाउंट की तुलना में संगठनों और कंपनियों के लिए अलग-अलग रंग के टिक का उपयोग कर सकती है. कंपनी इस पर काम कर रही है. जल्द ही इस संबंध में आगे की जानाकारी दी जाएगी.

अचानक मस्क ने मीटिंग में बदला प्लान

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दिनों ट्विटर के स्टाफ के साथ मीटिंग में मस्क ने कहा कि 8 डॉलर प्रति माह वाले ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन प्लान को लॉन्च करने का समय अभी स्पष्ट नहीं है: हम इसे तब तक लॉन्च नहीं करेंगे जब तक कि उन महत्वपूर्ण पैरोडी अकाउंट को रोकने को लेकर निश्चिंत न हो जाएं.

Holding off relaunch of Blue Verified until there is high confidence of stopping impersonation.

Will probably use different color check for organizations than individuals.

— Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2022