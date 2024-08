जानें किस एक अफवाह पर पूरे ब्रिटेन में फैल गई हिंसा, जलने लगे शहर के शहर, चारों तरफ मचा बवाल

Violence In UK: ब्रिटेन से लगातार हिंसा की खबरें आ रही है. एक बार फिर कई जगहों पर हिंसा की आग भड़क गई है. पिछले दिनों साउथपोर्ट में चाकू से हमले वाली खबर आग की तरह फैल गई. इसके बाद आयोजित विरोध प्रदर्शनों ने ब्रिटेन के कई शहरों में अराजकता फैला दी. अशांति लिवरपूल, मैनचेस्टर, सुंदरलैंड, हल, बेलफास्ट और लीड्स सहित कई स्थानों पर फैल गई है, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें तेज होती जा रही हैं. वहीं सरकार ने दंगाईयों को चेतावनी दी है. सरकार ने कहा है कि ब्रिटेन में फैली हिंसक झड़पों की लहर के लिए दंगाइयों को कीमत चुकानी पड़ेगी. दर्जनों दंगाईयों को गिरफ्तार भी किया गया है.

मुस्लिम आरोपी पर बवाल

साउथपोर्ट में चाकूबाजी के आरोपी की पहचान को लेकर गलत सूचना फैल गई थी. तीन छोटी लड़कियों की मौत की वजह एक मुसलमान को बताया गया. बाद में पुलिस ने इसका खंडन भी किया. लेकिन तब तक हिंसा भड़क चुकी थी. काफी नुकसान हो चुका था. अप्रवासी विरोधी और मुस्लिम विरोधी भावनाएं भड़का चुकी थीं.

संडरलैंड में एक मस्जिद के बाहर भीड़ जुटकर प्रदर्शन करने लगी. जैसे ही पुलिस वहां पहुंची. भीड़ ने पथराव करना शुरू कर दिया. पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तो गुस्से में भीड़ ने पुलिस स्टेशन को फूंक डाला. गाड़ियों को पलटकर आगजनी की.

हिंसा के वीडियो:

Every uk political post is hilarious. Neither of these countries are on the cusp of a civil war https://t.co/V5JnHU5JpG

These scenes from Liverpool tonight remind me of Dublin last year.

In both cases, there's no central command or leadership figure, just working class natives who feel locked out of the system. Ireland, UK, who next? This may be the decade of White riots.pic.twitter.com/bF5FqqgfIp

— Keith Woods (@KeithWoodsYT) August 3, 2024