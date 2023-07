रूस में तख्तापलट की नाकाम कोशिश के बाद पहली बार इस देश में दिखा वैगनर चीफ प्रिगोझिन, वीडियो आया सामने

Yevgeny Prigozhin: रूस में असफल तख्तापलट की कोशिश के बाद के भाड़े की सेना बैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन को पहली बार बुधवार (19 जुलाई) को सार्वजनिक रूप से देखा गया. सीएनएन के अनुसार, वायरल हो रहे एक वीडियो में कथित तौर पर प्रिगोझिन जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति बेलारूस में वैगनर सैनिकों का स्वागत करते हुए दिख रहा है.

प्रिगोझिन जैसे दिखने वाले व्यक्ति को वीडियो में यह कहते सुना जा सकता है, ‘तुम्हारा स्वागत है! मुझे आप सभी का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है. बेलारूसी भूमि में आपका स्वागत है! हम सम्मान के साथ लड़े! हमने रूस के लिए बहुत कुछ किया है.’

Yevgeny Prigozhin sighted! He says Wagner will "be here in Belarus for some time" before "gathering our strength and heading off for Africa."

"We may return to [fight in Ukraine] when we will be certain that we won't be made to disgrace ourselves and our experience," he added. pic.twitter.com/G4W2uWSjNC

