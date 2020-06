सुप्रीम कोर्ट का आदेश:15 दिन में घर भेजे जाएं मजदूर, लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमे रद्द

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में आज लॉकडाउन की वजह से देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में फंसे मजदूरों को लेकर सुनवाई हुई. इसमें अदालत ने केंद्र सरकार को बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 15 दिन के भीतर सभी मजदूरों को उनके घर भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और सभी राज्य सरकारें इसमें केंद्र का सहयोग करें. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रेल मंत्रालय से कहा कि 24 घंटे में आवश्यक श्रमिक ट्रेनों का प्रबंध करे.

लॉकडाउन उल्लंघन के केस बन्द

'Centre and states have to prepare a list for identification of migrant workers in a streamlined manner. Employment relief to be mapped out and skill-mapping to be carried out to migrant labourers', Supreme Court said in its order. https://t.co/Nt7oy2K81R

— ANI (@ANI) June 9, 2020