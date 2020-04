दो संतों की दिल दहला देने वाली हत्या, मजहबी कट्टरपंथियों पर आरोप

मुंबई: महाराष्ट्र के पालघर में कट्टरपंथियों ने दो निर्दोषों सन्यासियों की पीट पीट कर हत्या कर दी है. इससे सभी संतों और आम जनमानस में आक्रोश व्याप्त हो गया है. संतों की हत्या पर अब तक राज्य की शिवसेना सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं. निर्ममतापूर्वक जिन संतों को मारा गया उनका नाम कल्पवृक्ष गिरि और सुशील गिरि है.

जानिये घटना का पूरा वर्णन

मारे गए संत कल्पवृक्ष गिरि ,सुशील गिरि और उनका ड्राइवर मुंबई से सूरत अपने साथी की अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहे थे. दोनों साधुओं को ही अपने साधी का अंतिम संस्कार करना था. महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पर इनकी गाड़ी को रोक लिया गया और वापस भेज दिया गया. इसके बाद तीनों ने सूरत जाने के लिए दूसरा रास्ता चुना.

इस बीच पालघर में अफवाह फैली कि कुछ अपराधी डकैती को अंजाम दे रहे हैं. जब इनकी गाड़ी गडचिंचेल गांव के पास पहुंची तो इन्हें जेहादी कट्टरपंथी लोगों ने घेर लिया और गाड़ी को तोड़फोड़ दिया और गाड़ी भी पलट दी. इसके बाद कट्टरपंथियों ने निर्ममता और तालिबानियों की तरह निर्दोष संतों को पीट पीट कर मार डाला.

आक्रोशित हैं सभी संत

जूना अखाडे के दो साधुओं की निर्मम हत्या किए जाने की अखिल भारतीय अखाडा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने रविवार को कड़े शब्दों में निंदा की और चेतावनी दी कि अगर हत्यारों की शीघ्र गिरफतारी नहीं की गयी तो महाराष्ट्र सरकार के विरूद्ध आंदोलन किया जाएगा.

प्रयागराज में प्रवास कर रहे अखाडा परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि जिन कट्टरपंथियों ने दोनों संतों की हत्या की है उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाये, यदि ऐसा नहीं हुआ तो पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा. नरेंद्र गिरी ने कहा कि लॉकडाउन के बाद अखाडा परिषद हरिद्वार में बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाएगी.

देवेंद्र फडणवीस ने भी दी सरकार को चेतावनी

पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे सरकार को चेतावनी दी है कि अगर हत्यारे कट्टरपंथी गिरफ्तार नहीं किये गये तो सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे. हैरत की बात ये है जो शिवसेना और उद्धव ठाकरे हमेशा हिंदुत्व की बात करते थे वे अब मुख्यमंत्री होने के बावजूद हत्यारे मजहबी कट्टरपंथियों पर शांत बैठे हैं.

Seeing the visuals that have come out, Palghar incident of mob lynching is shocking & inhuman.

It is more disturbing especially when we are going through such tough times otherwise too.

I urge the State Government to immediately set up a High Level Enquiry and...

(1/2)

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) April 19, 2020