Suresh Raina बुआ के घर दुख जताने पहुंचे, वारदात के खुलासे पर CM को कहा शुक्रिया

नई दिल्लीः पंजाब पुलिस ने क्रिकेटर सुरेश रैना के रिश्तेदारों के साथ हुई आपराधिक वारदात के मामले में सफलता हासिल की है. खुद राज्य सरकार ने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने हत्या के इस मामले को सुलझा लिया है. मामले में एक अंतरराज्यीय गिरोह के तीन कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है.

पंजाब सरकार ने मामला सुलझाने की दी जानकारी

जानकारी के मुताबिक, पंजाब के पठानकोट में क्रिकेटर सुरेश रैना के रिश्तेदारों की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये तीनों आरोपी एक अंतरराज्यीय लुटेरों-अपराधियों के गैंग के सदस्य हैं.

The case of attack & murder involving cricketer Suresh Raina’s kin has been solved with the arrest of three members of an inter-state gang of robber-criminals. Eleven other accused are yet to be arrested: State government — ANI (@ANI) September 16, 2020

पंजाब सरकार ने बताया कि मामले में 11 और आरोपी हैं जो फरार हैं. इनकी तलाश की जा रही है. क्रिकेटर सुरैश सेना बुधवार को गांव थारियाल स्थित अपने फूफा के घर पहुंचे और दुख प्रकट किया.

रैना के फूफा और फुफेरे भाई की हो गई थी मौत

बीते अगस्त में सुरेश रैना की बुआ के परिवार पर बदमाशों ने हमला किया था. इस हमले में रैना के फूफा अशोक की मौके पर ही मौत हो गई थी. जबकि उनके बेटे कौशल ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था. हमले में रैना की बुआ आशा रानी भी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं.

Punjab: Cricketer Suresh Raina visits the house of his uncle who was murdered in Pathankot district. He says, "Police are doing a good job. I thank the Chief Minister for helping us." https://t.co/GkJRWfZs8q pic.twitter.com/ZVfTN1NEug — ANI (@ANI) September 16, 2020

पुलिस ने अज्ञात लोगों पर हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. रैना ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मामले की जांच कराने की अपील की थी.

11 अन्य सदस्य अभी फरार, धरपकड़ जारी

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिनकर गुप्ता ने कहा कि आरोपी लूट के एक अंतरराज्यीय गिरोह का हिस्सा हैं और उन्होंने कहा कि मामले के 11 अन्य सदस्य फरार हैं. सीएम अमरिंदर सिंह ने बताया कि इस वारदात के बाद एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन किया गया था.

डीजीपी के अनुसार, पकड़े गए आरोपियों के पास से एक सोने की अंगूठी, एक महिलाओं की अंगूठी, एक महिलाओं की सोने की चेन, 1530 रुपये और दो लकड़ी की डंडे बरामद किया गए हैं. उन्होंने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सावन, मुहब्बत और शाहरुख खान के रूप में की है.

रैना ने कहा शुक्रिया.

मामला सुलझा लेने के बाद थारियाल गांव पहुंचे क्रिकेटर रैना ने इसके लिए पंजाब पुलिस और राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को शुक्रिया कहा है. रैना ने एक ट्वीट में कहा, पंजाब में आज सुबह मैंने जांच अधिकारी से मुलाकात की जिनकी अगुवाई में तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है.

This morning in Punjab,I met the investigating officers who reportedly have napped three criminals. I truly appreciate all their efforts. Our loss can’t be recovered but this will surely prevent further crimes to happen. Thank you @PunjabPoliceInd @capt_amarinder for all the help — Suresh Raina (@ImRaina) September 16, 2020

उनकी कोशिशों की मैं सच में सराहना करता हूं. हमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन इससे निश्चित तौर पर आगे अपराधों को रोकने में मदद मिलेगीय. मदद के लिए धन्यवाद, पंजाब पुलिस और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह.

