PM Modi in Motihari: PM ने टुकड़े टुकड़े गैंग और जंगलराज लाने वालों पर किया प्रहार

मोतिहारी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के रण में आज प्रचार कर रहे हैं. मोतिहारी की चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टुकड़े टुकड़े गैंग को जमकर निशाने पर लिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को 4 जिलों में चुनावी जनसभाएं संबोधित कर रहे हैं. उनके अलावा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और विरोधियों पर जमकर हमला बोल रहे हैं.

छपरा, समस्तीपुर के बाद मोतिहारी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जंगलराज के युवराज को तो आप देख ही रहे हैं. कांग्रेस पार्टी का दायरा भी अब सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित होकर रह गया है. उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार की सरकर बनाने की अपील की.

जंगलराज और टुकड़े टुकड़े गैंग एक साथ- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब तो इस चुनाव मे जंगलराज वालों के साथ नक्सलवाद के समर्थक, देश के टुकड़े-टुकड़े करने की चाहत रखने वालों के समर्थक भी शामिल हो गए हैं. जंगलराज वालों ने अगर कभी आपकी चिंता की होती तो बिहार विकास की दौड़ में इतना पिछड़ता नहीं. सच्चाई ये है कि इन्हें न पहले आपकी चिंता थी और न ही आज है. इनकी चिंता कुछ और है. जंगलराज वालों को चिंता है कि अपनी बेनामी संपत्ति कैसे छिपाएं.

This time for #BiharElections, leaders of 'jungle raj' have come together with supporters of naxalism & tukde-tukde gang. If given a chance, they will again push the state of Bihar into the dark era of violence. Therefore, people of Bihar have to beware of them: PM at Motihari pic.twitter.com/2tao3H5Kv2

— ANI (@ANI) November 1, 2020