'ससुराल गेंदा फूल' फेम महेश ठाकुर हुए 5 करोड़ रुपये की ठगी का शिकार, पुलिस ने दर्ज किया मामला

नई दिल्ली: मशहूर एक्टर महेश ठाकुर (Mahesh Thakur) अपने किरदारों को लेकर तो हमेशा ही चर्चा में रहे हैं, लेकिन इस बार वह अपनी रियल लाइफ की वजह से सुर्खियों में हैं. महेश को लेकर हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है. कहा जा रहा है कि एक्टर धोखाधड़ी के शिकार हो गए हैं. अभिनेता के साथ 5.43 करोड़ रुपये की ठगी हुई है. अब उन्होंने इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी है.

संपत्ति विवाद के कारण हुई Mahesh Thakur से हुई धोखाधड़ी

महेश ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी का मामला अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दिया है. फिलहाल पुलिस इस केस की जांच में जुटी है. महेश ठाकुर ने मयंक गोयल नाम के एक शख्स के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है.

Maharashtra | Actor Mahesh Thakur filed a fraud case at Amboli police station in Mumbai against a person named Mayank Goyal, alleging that Mayank has cheated him of about Rs 5.43 crores. Case filed u/s 420 & 406; investigation underway: Mumbai Police

