'सत्यमेव जयते' फेम आयशा शर्मा संग दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई बदसलूकी, सुरक्षा कर्मियों पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा शर्मा (Aisha Sharma) हाल ही में उस समय सुर्खियों में आ गईं जब उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर अपने साथ हुई बदसलूकी को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए. आयशा का आरोप है कि जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों का बर्ताव उनके साथ बिल्कुल ठीक नहीं था. इसी बात की जानकारी उन्होंने अपने ट्वीट्स में दी है.

सीआईएसएफ के जवानों पर लगाए आरोप

आयशा ने अपने ट्वीट्स में बताया कि जांच के दौरान उनके बैग से इलेक्ट्रोनिक सामान और तार निकालते हुए सीआईएसएफ के जवानों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयशा गो फ्लाइट एयरवेज की उड़ान के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची थीं. अब एक्ट्रेस का आरोप है कि जांच कर्मी उनके बैग से इलैक्ट्रॉनिक सामान निकालते हुए उनसे बहस करने लगे.

सुरक्षा कर्मियों ने किया बुरा बर्ताव- आयशा

आयशा का आरोप है कि एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उनसे दोबारा अपना सारा सामान निकालकर जांच कराने के लिए कहा.

इसके बाद करीब आधा दर्जन सुरक्षा कर्मियों ने फूड-कोर्ट तक उनका पीछा भी किया. सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने आयशा को कई अपशब्द भी कहे, जिसकी वजह से एक्ट्रेस काफी नाराज हैं.

माफी मंगवाना चाहते थे वो लोग- आयशा



एक्ट्रेस ने अपने ट्वीट में बताया कि वह इस पूरे मामले को खत्म करना चाहती थीं, लेकिन वे लोग ऐसा नहीं चाहते थे. उन्होंने कहा, 'मेरी कोई गलती नहीं थी फिर भी वो लोग मुझसे माफी मंगवाना चाहते थे.

Was absolutely harassed ( yes that’s the word ) by the security at @DelhiAirport while boarding a @GoFirstairways flight . Ridiculously rude and making verbal threats . The full story in tweets . pic.twitter.com/cU81NM2KbL

— Aisha Sharma (@aishasharma25) September 19, 2021