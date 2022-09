PS-1 Twitter Review: मणिरत्नम की मेगा बजट फिल्म हुई रिलीज, ऐश्वर्या राय के मुरीद हुए दर्शक

नई दिल्ली: मणिरत्नम (Mani Ratnam) की फिल्म 'पोन्नियिन सेल्वन -1' (Ponniyin Selvan-1) सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फर्स्ट डे देखने वाले दर्शकों ने सोशल मीडिया पर इस मेगा फिल्म का रिव्यू भी साझा करना शुरू कर दिया है. बॉक्स ऑफिस इस फिल्म की टक्कर 'विक्रम वेधा' से हुई है. लोग मणिरत्नम की इस फिल्म पर खूब प्यार बरसा रहे हैं.

फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वालों ने क्या कहा?

सोशल मीडिया पर लोग फिल्म देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया साझा कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'फिल्म की स्टार कास्ट और वीएफएक्स ने इस फिल्म को और मजेदार बना दिया है.' अन्य यूजर ने लिखा, 'अब तक मैंने जितनी भी तमिल फिल्में देखी हैं यह उन सबमें सबसे बेहतरीन हैं.'

One of the BEST Tamil movies I have seen. #PonniyinSelvan pic.twitter.com/kMQqhC0keC

एक यूजर ने सोशल मीडिया पर सिनेमाघर का व्यू शेयर किया है. वीडियो में ऐतिहासिक घटना पर आधारित इस फिल्म को देखने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए.

पीएस 1 उपन्यास पर आधारित है फिल्म

मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन-1, कल्कि कृष्णमूर्ति के उपन्यास पर आधारित है. यह बुक 1955 में प्रकाशित की गई थी. पोन्नियिन सेल्वन के निर्माताओं ने फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने से पहले लेखक कल्कि कृष्णमूर्ति को श्रद्धांजलि अर्पित की है.

In honour of the man and brain behind the #PonniyinSelvan novel! Remembering #Kalki!#PS1 in theatres from tomorrow

Book your tickets herehttps://t.co/Zzumq3RceFhttps://t.co/yc8FeTiH0N#PonniyinSelvan1 #PS1FromTomorrow #ManiRatnam @arrahman @MadrasTalkies_ @LycaProductions pic.twitter.com/dtGIOErrpY

— Lyca Productions (@LycaProductions) September 29, 2022