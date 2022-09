Twitter Review: दर्शकों को पसंद आई ऋतिक- सैफ की जुगलबंदी, 'विक्रम वेधा' के देख लोगों ने ऐसी दी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन (Hrithik roshan) और सैफ अली खान (Saif ali khan) स्टारर बहुप्रतीक्षित फिल्म 'विक्रम वेधा' (Vikram Vedha) आखिरकार आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इसी नाम की साउथ फिल्म की हिंदी रीमेक का दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था. फिल्म के रिलीज होते ही अब सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है. ऋतिक और सैफ की इस फिल्म को लोगों की तरफ से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है.

दर्शकों ने फिल्म की तारीफ

बॉलीवुड की मोस्ड अवेटिड फिल्म 'विक्रम वेधा' फाइनली सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. इस की कहानी लोगों को इंप्रेस करने में कामयाब रही. फिल्म की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा,'ऋतिक का स्वैग और सैफ का इंटेंसिटी बेहद शानदारी है. फिल्म में दिखाए गए ट्विस्ट और टर्न आपको कहानी से अंत तक बांधे रखती है. मैंने ओरिजिनल फिल्म को देखा है, लेकिन इन्होंने फिर से फिल्म को शानदार तरीके से फिल्माया है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, फिल्म विक्रम वेधा एक शब्द में आग है. पैसा वसूल इस फिल्म शानदार एक्शन और अभिनय है.

स्टार्स की एक्टिंग आई पसंद

वहीं, एक नेटिजन ने फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, विक्रम वेधा एक अच्छी रीमेक है, जिसका इंटरवल काफी शानदार है. फिल्म में ऋतिक की उपस्थिति ने इसे अलग रूप दिया है.

Hrithik’s Swag and Saif’s Intensity. Story keeps you hooked up till the end with lots if twists and turns. I did watch the original one but they nailed it all over again with this. Highly recommend. #VikramVedha #VikramVedhaReview #HrithikRoshan #SaifAliKhan @iHrithik

#VikramVedhaReview in one word fire#HrithikRoshan is terrific in the movie, paisa vasool action and acting, his expression given me goosebumps #SaifAliKhan done his work well his scene also gives you goosebumps when clash between hr and saif happens.

This wl do well on boi pic.twitter.com/9Nn3T2GAu7

— Sarcastic perosn (@LoyalSam01) September 29, 2022