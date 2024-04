Maidaan Special Offer: फिल्म के गिरते बिजनेस के बीच मेकर्स ने निकाला स्पेशल ऑफर! जानें कब तक मिलेगा फायदा

नई दिल्ली: Maidaan Special Offer: अजय देवगन की फिल्म मैदान को दर्शकों का प्यार तो मिल रहा है मगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खासी कमाई नहीं कर पाई है. फिल्म ईद के मौके पर रिलीज हुई थी, जिसने अब तक 22.22 करोड़ का कारोबार किया है. मैदान की रफ्तार पर्दे पर धीमी होती नजर आ रही हैं। ऐसे में मेकर्स अब दर्शकों के लिए खास ऑफर लेकर आए हैं, जिससे यह उम्मीद कि जा रही है कि फिल्म की आने वाले दिनों में अच्छी कमाई हो सकती है. आइए जानते हैं क्या है ऑफर.

मेकर्स लाए ऑडियंस के लिए स्पेशल ऑफर

'मैदान' मेकर्स ने दर्शकों को टिकट पर स्पेशल ऑफर दिया है. अब तक जिसने यह फिल्म नहीं देखी है वो आज और कल जाकर फिल्म का आनंद उठा सकता है. दो दिन के लिए मेकर्स ने मैदान की टिकट सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये में रखी है. अब देखना होगा दर्शकों पर 'मैदान' मेकर्स का यह फार्मूला कितना काम आता है.

Game on! It's just got interesting

Score big with our special #Maidaan offer, available today and tomorrow

Don't miss out!

Book your tickets now - https://t.co/hIS21yDGR6#Maidaan in cinemas now.#MaidaanInIMAX@ajaydevgn #PriyamaniRaj @raogajraj @BoneyKapoor… pic.twitter.com/dbUyNlR428

— Zee Studios (@ZeeStudios_) April 15, 2024