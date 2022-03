Bachchhan Pandey Box Office Collection Day 3: वीकेंड पर भी नहीं चला फिल्म का जादू, तीसरे दिन कमाए इतने करोड़ रुपए

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बच्चन पांडे' (Bachchan Pandey) बीते शुक्रवार होली के खास मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फिल्म में एक बार फिर से खिलाड़ी कुमार का एक्शन अवतार देखने को मिल रहा है. 'बच्चन पांडे' ऐसे समय पर रिलीज हुई है, जब पूरे देशभर में 'द कश्मीर फाइल्स' की सुनामी आई हुई है.

फिल्म को लेकर नहीं दिख रहा दर्शकों के बीत क्रेज

फिल्म में अक्षय को दर्शक काफी पसंद भी कर रहे हैं. हालांकि इसे लेकर वैसा क्रेज नहीं दिख रहा, जैसी इसके अपेक्षा की जा रही थी. अब फिल्म के तीसरे दिन की कमाई के आंकड़े भी सामने आ गए हैं. 'बच्चन पांडे' वीकेंड पर भी अपना कोई कमाल नहीं दिखा पाई.

#BachchhanPaandey remains low over the weekend, mainly due to #TKF juggernaut that eclipsed the biz of *all* films... Did not witness growth on Day 3... Fri 13.25 cr, Sat 12 cr, Sun 12 cr. Total: ₹ 37.25 cr. #India biz. pic.twitter.com/XOQIs0CVtq

taran adarsh (@taran_adarsh) March 21, 2022