अक्षय कुमार की 'सम्राट पृथ्वीराज' का खेल हुआ खत्म, अब किए जाने लगे शो कैंसिल

नई दिल्ली: बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की हाल ही में रिलीज हुई पीरियड ड्रामा फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज (Samrat Prithviraj)' बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई है. यह फिल्म एक व्यावसायिक आपदा बन गई है क्योंकि फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये के बड़े बजट के मुकाबले कुल 55 करोड़ रुपये की कमाई की है. कुछ ऐसा जो भारी उत्पादन डिजाइन, VFX और युग-विशिष्ट पोशाक डिजाइन को देखते हुए एक पीरियड फिल्म का एक हिस्सा है.

फिल्म के शोज होने लगे रद्द

कथित तौर पर, कंगना रनौत-स्टारर 'धाकड़' के भाग्य की याद दिलाते हुए, अन्य फिल्मों के अधिक व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य शो के लिए रास्ता बनाने के लिए शून्य अधिभोग के कारण कई सिनेमाघरों में फिल्म के शो रद्द और फ्लश किए जा रहे हैं, जिसने कथित तौर पर एक संग्रह रखा था इसकी रिलीज के 8वें दिन सिर्फ 4,400 रु पूरे भारत में और केवल 20 टिकटों की बिक्री हुई.

'मेजर' और 'विक्रम' से टकराई 'सम्राट पृथ्वीराज'

चंद्रप्रकाश द्विवेदी द्वारा निर्देशित वाईआरएफ प्रोडक्शन 'सम्राट पृथ्वीराज' 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. जहां यह अलग-अलग क्षेत्रों की 2 फिल्मों- त्रिभाषी 'मेजर' और अखिल भारतीय 'विक्रम' से टकराई, जो कमल हासन, फहद फासिल और विजय सेतुपति अभिनीत.

'मेजर' और 'विक्रम' के कलेक्शन में आया उछाल

जहां 'मेजर' और 'विक्रम' दोनों ही अपने कलेक्शन में उछाल दर्ज कर रहे हैं, वहीं 'सम्राट पृथ्वीराज' को इसकी भव्यता और पैमाने के बावजूद सिनेप्रेमियों ने अकेले ही खारिज कर दिया है. वरिष्ठ फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर पर 'सम्राट पृथ्वीराज' के भारत के कारोबार के आंकड़े साझा किए.

बॉक्स ऑफिस पर की इतनी कमाई

तरण आदर्श ने ट्वीट किया, 'सम्राट पृथ्वीराज को खारिज कर दिया गया है, एक तरफ भारी बजट और दूसरी तरफ खराब नतीजे ने उद्योग के भीतर सदमे की लहरें भेज दी हैं.

