अमिताभ बच्चन फिर एक बार कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्ली: कोरोना का दौर फिर से देश में शुरु हो रहा है. बॉलीवुड के शहंशाह बिग बी फिर से इस कोरोना की चपेट में आ गए हैं. अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हैं. इसकी जानकारी बिग बी ने खुद ट्वीट कर दी है. हालांकि, अभिनेता के अलावा उनके परिवार को अभी सुरक्षित बताया जा रहा है उनके अलावा कोई भी उनका नजदीकी अभी कोरोना संक्रमित नहीं हुआ है फिर भी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है.

अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीटकरते हुए जानकारी साझा की 'मेरा अभी-अभी कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है. वे सभी लोग जो मेरे आस-पास रहे. कृपया अपनी जांच करवाएं' अभिनेता के इस ट्वीट के बाद फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांग रहे हैं. बता दें कि आजकल अमिताभ बच्चन अपना गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में की शूटिंग में व्यस्त हैं. शो के दौरान वो नए लोगों से मिल रहे थे.

अमिताभ बच्चन पहले भी कोरोना संक्रमित हुए थे. साल 2020 में जब बिग बी पॉजिटिव पाए गए थे तो उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था. हालांकि, उस दौरान एक्टर के साथ उनके परिवार के कुछ लोग भी कोरोना की वजह से संक्रमित हो गए थे. वहीं, साल 2022 की शुरुआत में ही बिग बी के घर का एक स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था.

T 4388 - I have just tested CoViD + positive .. all those that have been in my vicinity and around me, please get yourself checked and tested also ..

