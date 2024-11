शतक लगाते ही अनुष्का को ढूंढने लगे विराट कोहली, फिर किया कुछ ऐसा कि VIDEO हुआ वायरल

नई दिल्लीः Ind vs Aus, Virat Kohli Hundred: विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक बनाया. यह उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 81वां शतक है. वह ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले एशियाई क्रिकेटर बन गए हैं. उन्होंने पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में शतक लगाया. यह ऑस्ट्रेलिया में उनका 7वां शतक है. वहीं सचिन तेंदुलकर के नाम ऑस्ट्रेलिया में 6 शतक हैं.

वहीं टेस्ट शतकों की बात करें तो विराट कोहली ने अपना 30वां टेस्ट शतक लगाया. एक्टिव प्लेयर्स के मामले में विराट कोहली टेस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. जो रूट 35 शतकों के साथ सबसे आगे हैं. वहीं केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ 32 शतकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं.

वहीं कुल इंटरनेशनल शतकों की बात करें तो एक्टिव प्लेयर्स में विराट कोहली काफी आगे हैं. विराट के नाम 81 इंटरनेशनल शतक हैं. उनके बाद जो रूट हैं जिनके नाम 51 शतक हैं. रोहित शर्मा 48 शतकों के साथ तीसरे नंबर पर हैं. केन विलियमसन 45 शतकों के साथ चौथे और स्टीव स्मिथ 44 शतकों के साथ पांचवे नंबर पर हैं.

शतक लगाने के बाद विराट कोहली ने अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा को फ्लाइंग किस दी. वहीं उन्होंने अपनी पारी के बाद कहा कि अनुष्का इस यात्रा में मेरे साथ रही हैं. वह यहां हैं, यह इसे और भी खास बनाता है.

