IPL सट्टेबाजी ऐप में हुआ अनुपम खेर की आवाज का इस्तेमाल, एक्टर ने दर्ज कराई शिकायत

नई दिल्ली: फिल्मी सितारे लगातार साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं. वहीं, डीपफेक वीडियो के शिकार होने वालों के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं. कई सितारे इसकी चपेट में आ चुके हैं. इसी में अब दिग्गज एक्टर अनुपम खेर का नाम भी शामिल होता दिख रहा है. अनुपम का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसके कारण एक्टर को पुलिस का रुख करना पड़ा है.

अनुपम खेर की आवाज का हुआ इस्तेमाल

इस वीडियो में अनुपम खेर की आवाज का अवैध इस्तेमाल किया गया है, जिसमें वह सट्टेबाजी ऐप को बढ़ावा देते दिख रहे हैं. अब उन्होंने इस फर्जी सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ चेतावनी दी है.

BEWARE: A friend sent me this video! Where one #RehanMalik has made my fake video and posted it on his #TelegramChannel under the name of “Rehan Malik - Honest Tipper!” It is a betting site. Please don’t get conned by it! Thanks. @CPMumbaiPolice @Mum_CyberPolice pic.twitter.com/kAOBUakyTa

— Anupam Kher (@AnupamPKher) May 22, 2024