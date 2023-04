धोनी को देख अरिजीत सिंह हुए इमोशनल, सरेआम छुए पांव

नई दिल्ली: IPL ओपनिंग सेरेमनी में अरिजीत सिंह ने अपनी जादुई आवाज से लोगों को सम्मोहित कर लिया. लोग उनकी आवाज के तो दीवाने हैं ही साथ ही आईपीएल में दीवाने हैं महेंद्र सिंह धोनी के. एक खास इवेंट तो अपनी फील्ड के दिग्गज जब आमने-सामने आए तो सेरेमनी में नजारा ही कुछ और था. अरिजीत ने जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी को देखा तो इमोशंस पर काबू नहीं रख पाए और उनके पांव छू लिए.

How about that for a performance to kick off the proceedings @arijitsingh begins the #TATAIPL 2023 Opening Ceremony in some style pic.twitter.com/1ro3KWMUSW

— IndianPremierLeague (@IPL) March 31, 2023