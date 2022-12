Avatar 2 देखने गए लोगों ने गुस्से में छोड़ा थिएटर, फिल्म को बायकॉट करने की रखी मांग

Avatar 2 Boycott: अवतार 2 को जहां दुनियाभर में बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है वहीं इस फिल्म को इसके प्लॉट के लिए दुत्कारा जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में Tone Deaf प्लॉट को शामिल किया गया है. Tone Deaf यानि वो इंसान जो म्यूजिक को नोट्स को सुन नहीं पाता है. ऐसे में इसे कल्चर का हिस्सा बताकर स्क्रीन पर दिखाने से लोग आहत हुए हैं.

2009 में आई Avatar में Pandora नाम की जगह में नवी नाम के लोग रहते हैं. नवी वहां के स्थानीय लोग हैं जो नीले रंग के हैं. ऐसे में दर्शकों को ये बात बेहद अटपटची लगी थी कि नवी के किरदार के लिए उसी तरह की संस्कृति से गहरा रिश्ता रखने वाले लोगों की जगह सिर्फ व्हाइट लोगों को फिल्म में कास्ट किया गया.

New Avatar film boycotted by Indigenous Peoples via @TeAo_Official https://t.co/KC4g5rUtoX (the I in Indigenous should be capitalized) #boycottavatar #boycottavatar2 #boycottAvatarTheWayOfWater @JimCameron

