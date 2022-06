Bhool Bhulaiyaa 2 BO Collection: आखिर कब थमेगी 'भूल भुलैया 2' की कमाई? पांचवें हफ्ते भी कायम है जलवा

नई दिल्ली: Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office: कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) अभिनीत 'भूल भुलैया 2' (Bhool Bhulaiyaa 2) का क्रेज है कि लोगों के बीच कम होने का नाम नहीं ले रहा. इस फिल्म को जो दर्शकों द्वारा जो प्यार मिला है, वह वाकई कमाल का है. दिलचस्प बात ये है कि कार्तिक का जादू अब भी फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. लोगों को फिल्म की स्टोरीलाइन, सॉन्ग और डॉयलॉग्स सब कुछ बेहद पसंद आ रहा है.

सिनेमाघरों मे धूम धमाल मचा रही है फिल्म

यह हॉरर ड्रामा कॉमेडी फिल्म आए दिन बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक कीर्तिमान हासिल करती जा रही है. फिल्म पांचवें सप्ताह भी सिनेमाघरों में खूब धमाल मचा रही है. आलम ये है कि फिल्म की कमाई की रफ्तार अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म जल्द ही 200 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो जाएगी. इस बीच मशहूर फिल्म समीक्षक तरण आर्दश ने भूल भुलैया 2 की कमाई के लेटेस्ट आंकड़े पेश किए हैं.

फिल्म ने शुक्रवार को कमाए इतने करोड़

अपनी रिलीज के पांचवें सप्ताह के पहले दिन यानी शुक्रवार को फिल्म ने 1.15 रुपये कमाए हैं. इसी के साथ 20 मई को रिलीज हुई बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म ने अब तक 177.29 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

#BhoolBhulaiyaa2 shows no signs of fatigue or exhaustion... Collects ₹ 1 cr+ on [fifth] Fri, which is remarkable... Expect growth on Sat and Sun [again]... [Week 5] Fri 1.15 cr. Total: ₹ 177.29 cr. #India biz. pic.twitter.com/aQINV05UvQ

taran adarsh (@taran_adarsh) June 18, 2022