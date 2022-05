Bhool Bhulaiyaa 2 BO Collection: धुआंधार कमाई कर रही हैं कार्तिक आर्यन की फिल्म, अब तक किया इतना बिजनेस

नई दिल्ली: Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office Collection Day 11: बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की फिल्म 'भूल भुलैया 2' (Bhool Bhulaiyaa 2) बॉक्स आॉफिस पर सुनामी ले आई है. आयुष्मान खुराना की 'अनेक' और कंगना रनौत की 'धाकड़' के रिलीज होने के बाद भी 'भूल भुलैया 2' का जलवा बरकरार है. खास बात यह है कि फिल्म के सभी शोज हाउसफुल जा रहे हैं. इस फिल्म को केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में खूब पसंद किया जा रहा है.

बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहे हैं कार्तिक

फिल्म की ओपनिंग 14.11 करोड़ से हुई थी और ये कमाई जारी है. दर्शको को फिल्म की स्टोरीलाइन से लेकर सॉन्ग तक, सब पसंद आ रहा है. फिल्म अपने रिलीज के 11वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही हैं.

#BhoolBhulaiyaa2 is proving all calculations and estimations wrong... The [second] Mon numbers are an eye-opener... Crosses ₹ 125 cr, marches towards ₹ 150 cr... [Week 2] Fri 6.52 cr, Sat 11.35 cr, Sun 12.77 cr, Mon 5.55 cr. Total: ₹ 128.24 cr. #India biz. pic.twitter.com/4DCBtrDSIA

taran adarsh (@taran_adarsh) May 31, 2022