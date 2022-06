Bhool Bhulaiyaa 2 BO Collection: नहीं उतर रहा कार्तिक आर्यन का खुमार, अब तक हो चुका है इतना कारोबार

नई दिल्ली: Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office: कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) के लीड रोल वाली फिल्म 'भूल भुलैया 2' (Bhool Bhulaiyaa 2) पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर धमाल मचा रही है. इसे दर्शकों और समीक्षकों ने खूब सराहा है. अब तीन सप्ताह बीतने के बाद भी फिल्म जबरदस्त कारोबार कर रही है. इस बीच कई बड़ी फिल्म थिएटर्स में दस्तक दे चुकी है.

जल्द 200 करोड़ रुपये के क्लब में पहुंच सकती हैं 'भूल भुलैया 2'

'भूल भुलैया 2' जितनी तेजी से कमाई कर रही हैं उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि वो दिन भी दूर नहीं है, जब यह फिल्म 200 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो जाएगी. हालांकि, फिलहाल तो यह फिल्म 150 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. अब फिल्म के तीसरे सप्ताह के गुरुवार का कलेक्शन भी सामना आ चुका है.

फिल्म ने की अब तक इतनी कमाई

फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने अब 'भूल भुलैया 2' के गुरुवार की कमाई के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है.

#BhoolBhulaiyaa2 packs a strong total in Week 3... Shows no signs of fatigue in mass pockets, continues its superb run in those circuits... [Week 3] Fri 2.81 cr, Sat 4.55 cr, Sun 5.71 cr, Mon 2.25 cr, Tue 2.16 cr, Wed 2.11 cr, Thu 1.81 cr. Total: ₹ 163.15 cr. #India biz. pic.twitter.com/U4J9LWaqO3

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 10, 2022