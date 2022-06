पूजा हेगड़े के साथ फ्लाइट में हुई बदसलूकी, जानिए क्यों एक्ट्रेस को ही किया जाने लगा ट्रोल

नई दिल्ली: साउथ फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) अक्सर फिल्मों और स्टाइलिश लुक्स के कारण खबरों में छाई रहती हैं. हालांकि, इस बार पूजा अपने साथ हुई अभद्रता के बारे में खुलासा करने की वजह से सुर्खियों में आ गई हैं. एक्ट्रेस ने गुरुवार को इंडिगो एयरलाइन (Indigo Airlines) के स्टाफ पर उनके और उनकी टीम के साथ गलत व्यवहार का आरोप लगाया है. पूजा ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए एक ट्वीट भी किया है.

पूजा हेगड़े ने ट्वीट में लिखी ये बात

पूजा हेगड़े ने अपने ट्वीट में लिखा, 'विपुल नकाशे के नाम से इंडिगो के स्टाफ सदस्य ने आज हमारे साथ मुंबई से उड़ान भरते समय बहुत ही खराब व्यवहार किया, मैं इससे बेहद दुखी हूं. बिना किसी कारण के हमारे साथ बिल्कुल अहंकारी, अज्ञानी और धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल किया गया. आम तौर पर मैं इन मुद्दों के बारे में ट्वीट नहीं करती, लेकिन यह वास्तव में भयावह था.'

एयरलाइन ने मांगी माफी

पूजा का यह ट्वीट वायरल होते ही इस पर अपनी सफाई देते हुए एयरलाइन ने मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया. उन्होंने अपने एक ट्वीट में पूजा और उनकी टीम को हुई असुविधा के लिए माफी भी मांगी.

Ms. Hegde, sorry to note your experience. We'd like to connect with you immediately hence, please DM us your PNR along with the contact number. ~Linda https://t.co/xcJPAifuBc

— IndiGo (@IndiGo6E) June 9, 2022