Bigg Boss 16 Finale: धमाकेदार होगी सीजन की आखिरी रात, टशन में एक दूसरे से भिड़ेंगे शिव ठाकरे और प्रियंका चौधरी

नई दिल्ली: आज वो रात है जिसका पिछले 4 महीनों से बिग बॉस (Bigg Boss) के फैंस को इंतजार था. रविवार को 'बिग बॉस 16' का ग्रैंड फिनाले (Bigg Boss 16 Grand Finale) हैं. शो के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, जब कोई एपिसोड पूरे 5 घंटे तक टेलीकास्ट किया जाएगा. 'बिग बॉस 16' का ग्रैंड फिनाले शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगा और रात को 12 बजे सीजन को अपना विनर मिल जाएगा. इसी सीजन की ये आखिरी रात खूब धमाकेदार होने वाली है, जिसके लिए मेकर्स ने खास तैयारी भी कर ली हैं.

शिव, स्टैन, प्रियंका, अर्चना और शालीन बने ग्रैंड फिनाले का हिस्सा

ग्रैंड फिनाले में शिव ठाकरे, एमसी स्टैन, प्रियंका चहर चौधरी, अर्चना गौतम और शालीन भनोट अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं. अब जीत की ट्रॉफ किसे मिलेगी इसका खुलासा भी कुछ घंटों के बाद हो ही जाएगा. अब ग्रैंड फिनाले एपिसोड से कुछ प्रोमो सामने आने लगे हैं.

सभी कंटेस्टेंट्स अपनी डांस परफोर्मेंस के धमाल मचाने आ रहे हैं. इस दौरान शालीन की परफोर्मेंस चिकन के लिए बिग बॉस से उनकी डिमांड की झलक भी नजर आएगी.

मस्तमौले अंदाज में कंटेस्टेंट्स

अर्चना गौतम आज अनारकली बनकर अपनी प्यारी किचन में ही ठुमके लगाने वाली हैं. वहीं, शिव और प्रियंका की मनमुटाव उनकी परफोर्मेंस तक आ पहुंचे हैं. इनके अलावा बिग बॉस के घर में एक बार फिर से इस सीजन के बाकी सभी कंटेस्टेंट्स की एंट्री होने वाली है.

SHIV THAKARE KI MANDALI is back for CORONATION ceremony of king @ShivThakare9 !!

promo & screen time clearly hinting

BIG VICTORY - just keep voting continuously

#VoteForShivThakare #ShivThakare #BiggBoss16 .twitter.com/mzRZa2Onfe

— (@ShivThakareTM) February 11, 2023