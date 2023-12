Bigg Boss 17: अंकिता लोखंडे ने फिर पति विक्की जैन को दी तलाक की धमकी, इस बार घरवाले भी रह गए दंग

नई दिल्ली: Bigg Boss 17: सलमान खान की होस्टिंग वाला शो 'बिग बॉस 17' लगातार सुर्खियां बटोर रहा है. शो में कंटेस्टेंट्स के बीच जमकर विवाद देखने को मिल रहा है. वहीं, टीवी की मशहूर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे का भी शो में एक अलग ही चेहरा देखने को मिला है. बाकी घरवालों के अलावा अक्सर उन्हें पति विक्की जैन के साथ भी बहस करते हुए देखा जाता है. वहीं, दोनों के बीच तलाक को लेकर भी कई बातें उठ चुकी हैं. अब फिर से अंकिता ने अपने बयान से सभी को हैरान कर दिया है.

मुनव्वर को लेकर बैठी अदालत

दरअसल, बीते एपिसोड में बिग बॉस के घर में एक नकली अदालत का सेट बनाया गया था. इस मौके पर मुनव्वर फारुकी कटघरे में खड़ा किया गया, अंकिता लोखंडे ने मुनव्वर की वकील और विक्की जैन को उनके खिलाफ खड़े वकील की भूमिका में देखा गया. विक्की यहां लगातार मजबूती से अपनी बात रखते हुए मॉक ट्रायल आयशा खान को लेकर कर रहे थे. इसी दौरान अंकिता ने अपना आपा खो दिया.

अंकिता हो गईं इस बात पर नाराज

इस कोर्ट रूप ड्रामा के बीच अंकिता फिर से विक्की पर काफी नाराज हो गई. उन्होंने ऐसे में विक्की को धमकी दे दी कि कहीं ये झगड़ा उनके तलाक में बदल जाए. अब इस बहस का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

I get where #MannaraChopra was coming from to say zyada hogaya but I totally get why #AnkitaLokhande mentioned the divorce Viewers have reached a breaking point with Vicky the husband let alone the wife herself! #BiggBoss17 #BB17

pic.twitter.com/d2K15aGyBR

— adya (@d_addy_a) December 29, 2023