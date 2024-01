Bigg Boss 17: मुनव्वर फारुकी की हालत देख पिघला इस बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट का दिल, बोलीं- 'उसको थोड़ा राहत दे दो...'

नई दिल्ली: Bigg Boss 17: बिग बॉस सीजन 17 जैसे-जैसे फिनाले की तरफ बढ़ रहा है, फैंस के दिलों की धड़कन भी बढ़ती जा रही है. साढ़े तीन महीने से कंटेस्टेंट दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए एड़ी से चोटी का दम लगा रहे हैं और अपने पसंदीदा के हाथों में सलमान खान के शो की ट्रॉफी देखने के लिए फैंस अपने फेवरेट को भर-भरकर वोट्स कर रहे हैं. बिग बॉस 17 में मौजूद कंटेस्टेंट्स को सिर्फ दर्शकों का ही नहीं, बल्कि टीवी और बॉलीवुड सितारों का भी भरपूर सपोर्ट मिल रहा है. हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट जो मनारा चोपड़ा को सपोर्ट करने के लिए आ रही हैं उन्होंने मुनव्वर फारुकी के पर्सनल रिलेशन पर अपना अनुभव शेयर किया है.

मुनव्वर की हालत देख पिघला बॉलीवुड एक्ट्रेस का दिल

मीडिया से बातचीत में बिग बॉस ओटीटी 2 फेम पूजा भट्ट ने बताया कि वो शो में मन्नारा चोपड़ा को सपोर्ट करने आईं है. लेकिन अरुण महाशेट्टी उनके फेवरेट कंटेस्टेंट हैं. इस बीच एक्ट्रेस ने मुनव्वर की पर्सनल लाइफ शो में डिसक्स होने पर भी अपना रिएक्शन दिया. पूजा भट्ट ने कहा कि- हां मैं इससे सहमत हूं कि मुनव्वर की इमेज बनाई गई है. देखो दुनिया का काम है बात करना और हमारा काम है उसे भूलना. इस प्लेटफॉर्म ने मुझे बहुत कुछ दिया है. मैं इस घर में करीब 8 हफ्ते रही हूं. मैं एक चीज तो अच्छे से जानती हूं कि ये प्लेटफॉर्म हमें छोटा नहीं बनाता बल्कि हम अपनी हरकतों से छोटे या बड़े होते हैं. मुझे लगता है कि मुनव्वर को भी लाइसेंस मिलना चाहिए. उनकी पर्सनल लाइफ पहले से ही मजाक बन चुकी है. उसे अब राहत दे दो.

Thank you #PoojaBhatt for saying the obvious. #MunawarFaruqui’s personal life should never have been made into a “Tamasha” by the makers.

Munawar is the victim, not the culprit.#VoteForMunawar

— GlamWorldTalks (@GlamWorldTalks) January 25, 2024