Chandu Champion: कार्तिक आर्यन ने गणतंत्र दिवस के खास मौके पर शेयर किया लुक, Chandu Champion बनकर छाए एक्टर

नई दिल्ली: Chandu Champion: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने 'भूल-भुलैया 2' और 'सत्यप्रेम की कथा' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. अब एक्टर अपनी नई फिल्म 'चंदू चैंपियन' को लेकर आए हैं. गणतंत्र दिवस के खास मौके पर उन्होंने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. कार्तिक ने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘चंदू चैंपियन’ का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर किया है.

गणतंत्र दिवस पर कार्तिक आर्यन ने शेयर की ये फोटो

कबीर खान के निर्देशन में बन रही फिल्म चंदू चैंपियन से पहले भी कार्तिक आर्यन कई लुक शेयर कर चुके हैं, लेकिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के खास मौके पर उन्होंने अपनी आगामी फिल्म 'चंदू चैंपियन' से फैंस के लिए एक बेहद खास लुक शेयर किया है. जिसे देखने के बाद फैंस भी एक्टर की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं.

Being a Champion is in every Indian’s blood… Jai Hind

Happy Republic Day ChanduChampion pic.twitter.com/NGKNgyVDMA

— Kartik Aaryan (TheAaryanKartik) January 26, 2024