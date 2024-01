Bigg Boss 17: आयशा खान के बाद घर से आउट हुईं ये हसीना, फिनाले से पहले शो से कटा पत्ता

नई दिल्ली: बिग बॉस फिनाले में केवल 1 हफ्ता रह गया है. आखिरी वीकेंड के वारे में आयशा खान का सफर खत्म हो गया है. वहीं आज के वीकेंड के वार में एक और कंटेस्टेंट्स की छुट्टी होने वाली है. इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए 4 सदस्य नॉमिनटेड थे. ये 4 सदस्य अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, ईशा मालवीय और आयशा खान है. इसमें से आयशा खान वीकेंड के वार में आउट हो चुकी है.

आयशा के बाद होगा एक और एविक्शन

एक प्रोमो सामने आया है जिसमें सलमान खान बोलते हैं कि ईशा, विक्की और अंकिता आज फिनाल से एक हफ्ते दूर जिसका सफर पूरा हो रहा वो... इसके बाद ईशा का मूंह खुला का खुला रह जाता है. वहीं अंकिता और विक्की फूट-फूटकर रोते नजर आ रहे हैं. प्रोमो में किसी भी सदस्य का नाम रिवील नहीं किया गया है.

ईशा हुई घर से बेघर

Breaking #IshaMalviya has been from the house

— The Khabri (@TheKhabriTweets) January 19, 2024