Bigg Boss 17: 'क्लब में थप्पड़ मारा था...' बिग बॉस के घर में ईशा मालवीय ने अभिषेक को लेकर किया एक और बड़ा खुलास

नई दिल्ली: Bigg Boss 17: कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 17' में सभी कंटेस्टेंट्स ने अपनी पर्सनल लाइफ से कई चौंकाने वाले राज खोले हैं. वहीं ईशा मालवीय और अभिषेक के रिलेशनशिप को लेकर भी कई सारी बातें सामने आई हैं. शो में एंट्री करने से लेकर अब तक ईशा ने अभिषेक पर कई गंभीर आरोप लगाए है.

अभिषेक ने मारा था ईशा को थप्पड़

#IshaMalviya mentioning an incident from outside how #AbhishekKumar SLAPPED her when he came to know how many friends she had in a club #BB17 #BiggBoss17 pic.twitter.com/PavcsdrU8O

— Rachit (@rachitmehra_2) December 12, 2023