सिद्धू मूसेवाला के बाद अब मनु पंजाबी को मिली जान से मारने की धमकी, मांगी 10 लाख रुपये की फिरौती

नई दिल्ली: 'बिग बॉस 10' के पूर्व प्रतियोगी मनु पंजाबी को जान से मारने की धमकी दी गई है. इस बात खुलासा मनु ने खुद अपने एक ट्वीट के जरिए किया है. इस बात का खुलासा होते ही अब सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मच गया है. मनु पंजाबी ने बताया है कि उनस 4 घंटों में 10 लाख रुपये की फिरौती देने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही मनु को धमकी दी गई की अगर वह उनकी बात नहीं मानेंगे तो उनका भी हाल सिद्धू मूसेवाला जैसा कर दिया जाएगा.

हालांकि, मनु पंजाबी को धमकी देने वाले इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है. उन्होंने इस बात की भी जानकारी अपने ट्वीट में दी है. मनु ने जबरन वसूली की कोशिश करने वाले शख्स को गिरफ्तार करने के लिए जयपुर पुलिस का शुक्रिया अदा किया है.

Ifeel blessed and thankful to @Tomarhricha

Add SP RamSingh ji

Comm Anand shrivtastav ji @jaipur_police to provide me security & find out the culprit.Igot email,claiming to be from gang of #SidhuMooseWala murderers demanding 10Lakh or else they would killme.Last week was stressful pic.twitter.com/BD6k5i226R

— Manu Punjabi (@manupunjabim3) June 29, 2022