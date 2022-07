BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने की अक्षय कुमार को गिरफ्तार करने की बात, जानिए किस पर हुए नाराज

नई दिल्ली: बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के सितारे इन दिनों गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं. जहां एक ओर उनकी एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होती जा रही हैं, तो वहीं, एक्टर की फिल्में रिलीज से पहले ही विवादों में फंसने लगी हैं. अब एक बार फिर से एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म 'राम सेतू' (Ram Setu) के कारण कानूनी पचड़ों में फंसे दिख रहे हैं.

Akshay Kumar की 'राम सेतु' भड़के सुब्रमण्यम स्वामी

हाल ही में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने फिल्म पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए फिल्म के कंटेंट की वजह से अक्षय के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात की है.

The suit for compensation has been finalised by my associate Satya Sabharwal Adv. I am suing Akshay Kumar, actor & Karma Media for damages cause by falsification in portrayal of the Ram Setu issue in their film for release.

