रिलीज से पहले ही राजामौली की 'RRR' को बॉयकॉट करने की उठी मांग, जानिए क्या है वजह

नई दिल्ली: एसएस राजमौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म आरआरआर (RRR) कल यानी 25 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. जहां एक ओर फैंस काफी लंबे समय से फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ रिलीज से एक दिन पहले फिल्म को लेकर विवाद शुरू हो गया है. ट्व‍िटर पर लगातार #BoycottRRRinKarnataka ट्रेंड कर रहा है.

ट्व‍िटर पर ट्रेंड हुआ #BoycottRRRinKarnataka

दरअसल, फिल्म को कन्नड़ भाषा में रिलीज ना किए जाने के चलते लोग रोष जता रहे हैं.

This will be a big campaign. @KvnProductions release kannada dubbed, Don't touch James shows.#BoycottRRRinKarnataka (@no_username1_) March 22, 2022

बता दें कि पहले इस फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस फिल्म को कन्नड़ भाषा में रिलीज नहीं किया जाएगा.

No respect for our hero @NimmaShivanna.

We don't watch #RRRMoive in telegram also, it's not telugu state idu namma Karnataka,

RESPECT MATTERS MORE THEN BUSINESSES pic.twitter.com/1DYZRvTdv3 (@Sri_46_) March 23, 2022

इस खबर के सामने आते ही लोग काफी निराश लग रहे हैं और फिल्म को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं.

दर्शक कर रहे हैं ये डिमांड

कर्नाटक के लोगों की मांग है क‍ि RRR को कन्नड़ भाषा में भी रिलीज किया जाए.

ट्व‍िटर पर इस हैशटैग की बाढ़ सी आ गई है. ट्विटर पर #BoycottRRRinKarnataka ट्रेंड कराते हुए लोग इस फिल्म को न देखने की बात कर रहे हैं.

#BoycottRRRinKarnataka No respect for karnatak, No respect for our hero @NimmaShivanna pic.twitter.com/5xz7ainADW Niranjan Swmy HM (@sswmy_NHM) March 23, 2022

फिल्म को लेकर जहां कुछ लोग नाराजगी दिखा रहे हैं तो वहीं, कुछ लोग फिल्म की कास्ट और टीम का सर्मथन कर रहे हैं.

ब्रिटिश हुकूमत के बैकग्राउंड पर बनी है फिल्म

गौरतलब है कि RRR फ‍िल्म कहानी ब्रिटिश हुकूमत के बैकग्राउंड पर बनी है. फिल्म में दो भारतीय क्रांतिकारियों अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की कहानी को दिखाया गया है. यह कहानी ब्रिटिश हुकूमत के समय की है. फिल्म को बड़े पैमाने पर रिलीज करने की तैयारी है.

