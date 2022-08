Raju Srivastava Health Update Live: राजू श्रीवास्तव को आया होश तो रो पड़े सुनील पाल, अभी भी वेंटिलेटर पर हैं कॉमेडियन

नई दिल्ली: 10 अगस्त को राजू श्रीवास्तव (Raju Shrivastav) के हार्ट अटैक की खबर ने चारों ओर सनसनी फैला दी थी. दिल्ली एम्स में भर्ती कॉमेडियन की हेल्थ में बहुत से उतार चढ़ाव आए. आईसीयू से वेंटिलेटर पर रहने के बाद आज राजू श्रीवास्तव की हेल्थ से जुड़ी एक गुड न्यूज मिली है. 15 दिनों के बाद उन्हें होश आया है. ऐसे में उनके चाहने वाले और उनके प्यारे देस्त सुनील पाल ने एक इमोशनल वीडियो शेयर की है.

कॉमेडियन सुनील पाल ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है. वीडियो में सुनील पाल खुशी जाहिर करते हुए कहते हैं 'गुड न्यूज! दोस्तों गुड न्यूज! राजू भाई को होश आ गया है. मैं कहता था न कि चमत्कार होगा. परमात्मा जो है हंसाने वाले को कभी नाराज नहीं कर सकता, उनके परिवार को नाराज नहीं कर सकता. सारे परिवार को, सारे दोस्त यारों को, पूरे संसार को जिस-जिस ने दुआएं की सबको प्यार.'

राजू श्रीवास्तव के दोस्त अशोक मिश्रा ने बताया कि राजू भाई के होश में आने की खबर सुन मैं हैरान हो गया. 15 दिनों से भी ज्यादा हो गए हैं और अब जाकर उन्हें होश आया. जैसे ही उन्होंने आंखें खेली भाभीजी ने उनसे इशारे में जानना चाहा कि क्या वो बता सकते हैं कि वो कहां हैं और कौन हैं? ऐसे में राजू भाई ने इशारा कर हामी भी भरी.

Comedian Raju Srivastava has shown minor improvement, he is still on ventilator and under observation: Sources https://t.co/Leo52APAty

