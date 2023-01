Critics Choice Awards 2023: 'आरआरआर' ने फिर मारी बाजी, एक और अवॉर्ड किया हासिल

नई दिल्ली: साउथ फिल्ममेकर एस एस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' ने देश का सीना गर्व से चौंड़ा कर दिया है. हाल ही में इस फिल्म के 'नाटू-नाटू' गाने के लिए एमएम कीरवानी ने गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड और बेस्ट म्यूजिक कोर अवॉर्ड जीतकर इतिहास रच दिया था. इस बीच फिल्म के नाम एक और उपलब्धि हो गई है. फिल्म ने Critics Choice Awards 2023 में भी धूम मचा दी है.

Critics Choice Awards 2023

दिग्गज फिल्म निर्देशक एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित और राम चरण-जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म 'आरआरआर' ने भारत को एक और बार गर्व महसूस कराया है. गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में बाजी मारने के बाद अब 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवॉर्ड्स में भी फिल्म को दो अवॉर्ड मिले हैं.

Congratulations to the cast and crew of @RRRMovie - winners of the #criticschoice Award for Best Foreign Language Film.#CriticsChoiceAwards pic.twitter.com/axWpzUHHDx

— Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 16, 2023