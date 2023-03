Naatu Naatu की परफॉर्मेंस के दौरान लोगों ने जमकर की हूटिंग, दीपिका पादुकोण की स्पीच हुई वायरल

नई दिल्ली: 95वें अकादमी अवॉर्ड का जोरो-शोरो से आगाज हुआ. एक तरफ जहां भारत की ओर से कई टैलेंट ऑस्कर की केटेगरीज में नॉमिनेट हुए वहीं RRR को लेकर लोगों का क्रेज सातवें आसमान पर था. ऐसे में दीपिका पादुकों जब RRR को प्रेजेंट करने लगीं तो दर्शकों ने उन्हें बोलने ही नहीं दिया. स्पीच को दौरान लोगों की हूटिंग से दीपिका पादुकोण काफी कॉन्शियस हो गई थीं.

OMGGG the cheer that #RRR & #NaatuNaatu got And that pride on #DeepikaPadukone's face #Oscars2023 #Oscars95 #Oscar pic.twitter.com/iyThXpYxQs

— sana farzeen (@SanaFarzeen) March 13, 2023