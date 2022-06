Bhool Bhulaiyaa 2 BO Collection: सुपरहिट साबित हुई कार्तिक आर्यन की फिल्म 'भूल भुलैया 2', जारी है जबरदस्त कमाई

नई दिल्ली: Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office: बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी की फिल्म 'भूल भुलैया 2' का जादू अब भी फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म चौथे सप्ताह भी सिनेमाघरों में खूब धमाल मचा रही है. आलम ये है कि फिल्म की कमाई की रफ्तार अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही है. यह हॉरर ड्रामा कॉमेडी फिल्म आए दिन बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक कीर्तिमान हासिल करती जा रही है.

फिल्म ने मंगलवार को कमाए इतने करोड़

भूल भुलैया 2 कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है. खास बात यह है कि फिल्म को भारत में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में खूब पसंद किया जा रहा है. फिल्म जल्द ही 200 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो जाएगी. अब फिल्म के मंगलवार का कलेक्शन भी सामने आ चुका है. इस बीच मशहूर फिल्म समीक्षक तरण आर्दश ने भूल भुलैया 2 की कमाई के लेटेस्ट आंकड़े पेश किए हैं.

कायम है 'भूल भुलैया 2' का जलवा

20 मई को रिलीज हुई बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म 'भूल भुलैया 2' का जलवा कायम है.

#BhoolBhulaiyaa2 is super-steady... Is performing like the pre-pandemic times, which is creditworthy... [Week 4] Fri 1.56 cr, Sat 3.01 cr, Sun 3.45 cr, Mon 1.30 cr, Tue 1.29 cr. Total: ₹ 173.76 cr. #India biz. pic.twitter.com/qvozdPu3DP

taran adarsh (@taran_adarsh) June 15, 2022