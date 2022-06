Janhit Mein Jaari BO Collection Day 5: नुसरत भरूचा की फिल्म का निकला दम, मंगलवार को ऐसा रहा हाल

नई दिल्ली: Janhit Mein Jaari Box Office Day 5: बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा (Nushrratt Bharuccha) की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'जनहित में जारी' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई है. फिल्म लोगों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब नहीं हो पाई. इस फिल्म की कमाई का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है. गौर करने वाली ये है कि क्रिटिक्स से वाहवाही लूटने के बाद भी फिल्म दर्शकों को खींचने में कामयाब नहीं दिख रही है.

फिल्म ने अब तक कमाए इतने करोड़

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने नुसरत भरूचा की इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ताजा आंकड़ों को जारी किया है.

#JanhitMeinJaari is steady on the lower side... Fri 43 lacs, Sat 82 lacs, Sun 94 lacs, Mon 31 lacs, Tue 31 lacs. Total: ₹ 2.81 cr. #India biz. pic.twitter.com/QAirYc9REk

taran adarsh (@taran_adarsh) June 15, 2022