Filmfare OTT Awards 2022: पंचायत 2 ने झटके ये अवॉर्ड्स, अभिषेक बच्चन का चमका नाम

Filmfare OTT Awards List: फिल्मफेयर ओटीटी का ये तीसरा आयोजन भी बेहद खास रहा. इस साल ओटीटी पर जिन वेब सीरीज या फिल्मों की चर्चा बनी रही उन्हें सम्मानित किया गया. जहां ओटीटी के बेस्ट फिल्म 'दसवीं' बनी वहीं ओटीटी बेस्ट एक्टर अभिषेक बच्चन को चुना गया. 'थार' फिल्म के लिए अनिल कपूर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवॉर्ड से नवाजा गया.
आइए एक नजर पूरी लिस्ट पर डाल लेते हैं-
BEST SERIES
ROCKET BOYS
BEST SERIES CRITICS
TABBAR
BEST DIRECTOR SERIES
ABHAY PANNU (ROCKET BOYS)
BEST DIRECTOR SERIES CRITICS
AJITPAL SINGH (TABBAR)
BEST ACTOR, SERIES (MALE): DRAMA
PAWAN MALHOTRA (TABBAR)
BEST ACTOR, DRAMA, CRITICS (MALE)
JIM SARBH (ROCKET BOYS)
BEST ACTOR, SERIES (FEMALE): DRAMA
RAVEENA TANDON (ARANYAK)
BEST ACTOR, DRAMA, CRITICS (FEMALE)
SAKSHI TANWAR (MAI)
BEST ACTOR, SERIES (MALE): COMEDY
JAMEEL KHAN (GULLAK SEASON 3)
BEST ACTOR, COMEDY, CRITICS (MALE)
JITENDRA KUMAR (PANCHAYAT SEASON 2)
BEST ACTOR, SERIES (FEMALE): COMEDY
GEETANJALI KULKARNI (GULLAK SEASON 3)
BEST ACTOR, COMEDY, CRITICS (FEMALE)
MITHILA PALKAR (LITTLE THINGS SEASON 4)
BEST SUPPORTING ACTOR, SERIES (MALE): DRAMA
GAGAN ARORA (TABBAR)
BEST SUPPORTING ACTOR, SERIES (FEMALE): DRAMA
SUPRIYA PATHAK KAPUR (TABBAR)
BEST SUPPORTING ACTOR, SERIES (MALE): COMEDY
RAGHUBIR YADAV (PANCHAYAT SEASON 2)
BEST SUPPORTING ACTOR, SERIES (FEMALE): COMEDY
NEENA GUPTA (PANCHAYAT SEASON 2)
BEST COMEDY (SERIES/SPECIALS)
GULLAK SEASON 3
BEST NON-FICTION ORIGINAL, SERIES/SPECIAL
HOUSE OF SECRETS BURARI DEATHS
BEST FILM, WEB ORIGINAL
DASVI
BEST ACTOR, WEB ORIGINAL FILM (MALE)
ABHISHEK BACHCHAN (DASVI)
BEST ACTOR, WEB ORIGINAL FILM (FEMALE)
TAAPSEE PANNU (LOOOP LAPETA)
BEST SUPPORTING ACTOR, WEB ORIGINAL FILM (MALE)
ANIL KAPOOR (THAR)
BEST SUPPORTING ACTOR, WEB ORIGINAL FILM (FEMALE)
MITA VASHISHT (CHHORII)
TECHNICAL AWARDS:
BEST ORIGINAL STORY, SERIES
HARMAN WADALA, SANDEEP JAIN, MR. ROY (TABBAR)
BEST SCREENPLAY, SERIES
ABHAY PANNU (ROCKET BOYS)
BEST ORIGINAL DIALOGUE, SERIES
CHANDAN KUMAR (PANCHAYAT SEASON 2)
BEST ADAPTED SCREENPLAY, SERIES
YASH CHHETIJA, NIKHIL GONSALVES, ANUSHKA MEHROTRA (MUMBAI DIARIES 26/11)
BEST BACKGROUND MUSIC, SERIES
SNEHA KHANWALKAR (TABBAR)
BEST ORIGINAL SOUNDTRACK, SERIES
SHIVAM SENGUPTA AND ANUJ DANAIT (YEH KAALI KAALI AANKHEIN)
BEST COSTUME DESIGN, SERIES
BIJU ANTONY AND UMA BIJU (ROCKET BOYS)
BEST EDITING, SERIES
PARIKSHHIT JHA (TABBAR)
BEST PRODUCTION DESIGN, SERIES
MEGHNA GANDHI (ROCKET BOYS)
BEST CINEMATOGRAPHER, SERIES
HARSHVIR OBEROI (ROCKET BOYS)
BEST VFX, SERIES
VARIATE STUDIO (ROCKET BOYS)
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