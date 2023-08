इस साउथ सुपरस्टार की दीवानी हैं आलिया भट्ट्, ट्वीट कर कही ये बड़ी बात

नई दिल्ली: Alia Bhatt: हाल ही में 69वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स की विनर लिस्ट की घोषणा की गई. इस लिस्ट में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब आलिया भट्ट को फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' के लिए और कृति सेनन को फिल्म 'मिमी' के लिए दिया गया. वहीं, 'पुष्पा: द राइज' के लिए अल्लू अर्जुन बेस्ट एक्टर के सम्मान से नवाजे गए. अवॉर्ड की घोषणा के बाद से ही तीनों एक्टर फूले नहीं समा रहे हैं. इसी बीच आलिया ने खास अंदाज में अल्लू को बधाई दी और खुद को उनका फैन बताया.

अल्लू अर्जुन ने किया ट्वीट

अल्लू अर्जुन ने नेशनल अवॉर्ड विनर्स को बधाई देते हुए एक ट्वीट साझा किया था. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा- 'बधाई प्रिय आलिया भट्ट, मैं आपको यह पुरस्कार जीतते हुए देखने का बेट कर रहा था. आपकी जीत के लिए मैं बहुत खुश हूं...गंगूबाई काठियावाड़ी, और मिमी के रूप में अद्भुत प्रदर्शन के लिए प्रिय कृति सेनन को हार्दिक बधाई. आप हकदार हैं इसकी. आपके लिए शुभकामनाएं प्रिय.'

आलिया भट्टने दिया रिप्लाई

आलिया भट्ट भी कहा पीछे रहने वाली थी. उन्होंने मौके पर चौंका मारते हुए अपने जवाब से हिंदी दर्शक ही नहीं बल्की साउथ दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया . उन्होंने खुदको एक्टर की सबसे बड़ी फैन बताया. आलिया ने लिखा,

congratulations to you too dear Pushpa!! Such a fabulous performance

- your biggest fan https://t.co/xmc2uOpGjb

— Alia Bhatt (@aliaa08) August 26, 2023