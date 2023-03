Ghum Hai Kisi Ke Pyar Mein spoiler: सई-सत्या की होगी तीखी नोकझोंक , हॉस्पिटल पहुंचेगा विराट

नई दिल्ली: Ghum Hai Kisi Ke Pyar Mein spoiler: टीवी का पॉपुलर सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' में इन दिनों काफी ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं. मेकर्स ने शो में नए हीरो की एंट्री भी करा दी है. मेकर्स की कोशिश धीरे-धीरे रंग भी ला रही हैं. बीते एपिसोड में आपने देखा कि सई को पूरे परिवार का प्यार मिलता है, जिसे देखकर पत्रलेखा चिड़ जाती है. वहीं सई और सत्या की भी नोकझोंक हो जाती है.

सई और डॉक्टर सत्या मुलाकात

टीवी शो में आपने देखा कि हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर सत्या और सई को मिलवाते हैं, लेकिन पहली मुलाकात पर का झगड़ा हो जाता हैं. डॉक्टर सत्या सई को ताने मारते हैं कि आप सच में इंटरनेट पर भरोसा नहीं करतीं, वरना आपको मेरे बारे में पता होता. इसके साथ ही डॉक्टर सत्या ऑपरेशन थिएटर में स्पीकर के साथ घुसते हैं, जिससे सई को दिक्कत होती है.

पत्रलेखा का नया ड्रामा

'गुम है किसी के प्यार में' विराट सई और सवि का सही कराने में दोनों की मदद करता है, लेकिन पत्रलेखा वहां आकर गेस्ट रूम लिख देती है और कहती है कि मैं चाहती हूं कि लोगों को याद रहे कि यहां आए लोग मेहमान हैं.

Nok-Jhok of #SaiYa

It was indeed a SaiYa filled episode

||• #AyeshaSingh #HarshadArora #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin •||pic.twitter.com/DQ1MN7Tchu

— ᴀуᴇꜱʜᴀ ꜱɪɴɢʜ ꜰᴀɴʙᴏу || тєαм αуєѕнα ѕιиgн (@AyeshaSinghFC) March 15, 2023