Michael Jordan: हॉलीवुड एक्टर की करोड़ो की Ferari हादसे में हुई ढेर, वीडियो में देखें घटना की तस्वीरें

नई दिल्ली: Michael Jordan: हॉलीवुड एक्टर और निर्देशक माइकल बी जॉर्डन शनिवार, दो दिसंबर की रात को लॉस एंजिल्स में एक दुर्घटना का शिकार हो गए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी फरारी से खड़ी कार को टक्कर मार दी, जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. बताया जा रहा है कि यह घटना रात करीब 11:30 बजे सनसेट बुलेवार्ड, एलए में हुई.

माइकल ने फरारी से ठोकी दुसरी गाड़ी

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग ने कार दुर्घटना पर रिएक्शन देते हुए एक्टर के शराब या और कोई नशे करने का संकेत नहीं मिला है. एक्टर की बात करें तो उन्होंने अभी तक पुलिस के साथ इस घटना के कारण पर कोई बात नहीं की है. एक्टर के चोटिल होने की भी खबर सामने नहीं आई है. दूसरी कार के मालिक को लेकर भी अभी कोई बयान सामने नहीं आया है. रिपोर्ट्स में साफ किया गया है कि इस घटना से किसी को चोट नहीं आई है.

Michael B Jordan crash his Ferrari into a parked Kia. He and his security intimidated people and left the scene. #MichaelBJordan pic.twitter.com/3WnxNld2qT

— Jef (@JefHall6) December 3, 2023