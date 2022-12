IMDB ने जारी की फिल्मों की लिस्ट, टॉप 10 में केवल 'द कश्मीर फाइल्स' को मिली जगह

नई दिल्ली: IMBD Top 10 Movies: IMDB ने साल 2022 की बेस्ट 10 फिल्मों को लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में 'द कश्मीर फाइल्स' The Kashmir Files पहली बॉलीवुड फिल्म है जो टॉप 10 फिल्म का हिस्सा है. बाकि 10 फिल्मों में साउथ इंडियन फिल्मों का कब्जा बना हुआ है. बता दें कि लिस्ट में 'द कश्मीर फाइल्स' The Kashmir Files दूसरे पायदान पर है.

टॉप 10 फिल्में को केवल एक हिंदी फिल्म

साल 2022 की टॉप इंडियन फिल्म की लिस्ट में नंबर 1 पर एस एस राजामौली की फिल्म RRR हैं. फिल्म आरआरआर में जूनियर एनटीआर, राम चरण और आलिया भट्ट हैं. वहीं दूसरे नंबर पर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' The Kashmir Files है.

साउथ फिल्मों का दिखा जलवा

लिस्ट में तीसरे नंबर पर यश की ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 2 है. केजीएफ चैप्टर 2 ने न केवल साउथ बल्कि नॉर्थ में भी धमाल मचाया. चौथे नंबर पर कमल हासन की फिल्म विक्रम है. पांचवे नंबर पर कांतारा फिल्म है. इसी तरह बाकी पांच फिल्में भी साउथ फिल्में है. जैसे रॉकेट्री, सीता रमम, चार्ली 777 और ps1.

IMDB की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट

1 RRR

2 The Kashmir Files

3 K.G.F Chapter 2

4 Vikram

5 kantara

6 Rocketry: The Nambi Effect

7.Major

8. Sita Ramam

9. Ponniyin selvan: part one

10. 777 Charlie

2022 में नहीं चला बॉलीवुड का जादू

साल 2022 में बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है. साल 2022 में सोशल मीडिया पर बॉलीवुड फिल्मों को बॉयकॉट किया गया था. जिसकी वजह से कई बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई. वहीं कई फिल्में विवादों की भेंट चढ़ गई.

