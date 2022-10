Paparazzi Viral Video: जया बच्चन को फिर आया गुस्सा, मीडिया से बहस करती नजर आईं एक्ट्रेस

नई दिल्ली: Jaya Bachchan and Navya Naveli Paparazzi Viral Video: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और उनकी पत्नी और एक्ट्रेस जया बच्चन (Jaya Bachchan) ने बॉलीवुड की काफी सफल फिल्मों में काम किया हैं. जहां एक ओर अमिताभ बच्चन बेहद शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं तो वहीं जया बच्चन का स्वभाव गुस्सैल हैं. वे अक्सर मीडिया से बेवजह ही उलझती नजर आती हैं. एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही किया. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह पैपराजी पर चिल्लाती दिखाई दे रही हैं.

फिर भड़कीं जया बच्चन

दरअसल जया बच्चन रविवार को मुंबई में लैक्मे फैशन वीक में अपनी पोती नव्या नवेली नंदा के साथ पहुंची थी. वीडियो में देखा जा सकता है, जैसे ही पैपराजी उनकी तस्वीरों क्लिक करने की कोशिश करते हैं तो जया भड़क जाती हैं. पिंक कलर के सूट में नजर आ रही जया बच्चन गुस्से में सवाल करने लगती हैं, 'आप लोग कौन हैं? आप लोग मीडिया से हैं? कौन से मीडिया से हैं?

Don’t know what do the Paparazzis achieve by clicking her pictures and take an ear full from her for all that.#JayaBachchan pic.twitter.com/DbZpvd4vtN

—ରାଜେଶRajesh(@Rajeshbhatt001) October 16, 2022